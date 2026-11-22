Лавров предположил, что главы МО Британии и ФРГ неадекватны

Главы МО Британии и ФРГ, вероятно, в неадекватном состоянии, считает Лавров Лавров предположил, что главы МО Британии и ФРГ неадекватны

Москва22 ноя Вести.Главы министерств обороны Германии и Великобритании, по-видимому, находятся в неадекватном состоянии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Так глава российского МИД ответил на вопрос журналиста о высказываниях министров по поводу ударов ВСУ по территории России.

Я не могу комментировать высказывания людей, которые находятся, по-моему, в неадекватном состоянии сказал Лавров

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус принес извинения заместителю главы Пентагона Элбриджу Колби. Причиной стало высказывание Писториуса, который назвал критику Колби в адрес Киева относительно неэффективности ударов ВСУ по России "довольно глупым делом".