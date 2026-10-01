Главы МВД немецких федеральных земель отказались от принципа единогласия В Германии главы МВД решили отказаться от принципа единогласия

Москва1 окт Вести.Руководители МВД федеральных земель ФРГ на совместной встрече отказались от правила единогласного принятия решений. Это было сделано на фоне опасений, что в дальнейшем министр от оппозиционной "Альтернативы для Германии" (АдГ) получит возможность блокировать любые решения, сообщает агентство DPA со ссылкой на круги из МВД.

Конференция министров внутренних дел федеральных земель Германии отказалась от принципа единогласия. ... Вопрос о том, следует ли сохранять принцип единогласия с учетом возможного появления министра внутренних дел от АдГ, уже некоторое время обсуждался в рамках конференции говорится в сообщении

Отмечается, что в дальнейшем для принятия решения будет достаточно как минимум 13 голосов из 16.

Агентство уточнило, что министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс еще на осенней конференции 2025 года заявляла, что в случае появления министра внутренних дел от АдГ конференции следует ввести механизм, который не даст представителю оппозиционной партии блокировать важные решения.

Агентство DPA уточнило, что принцип единогласия не был формально закреплен конференцией.

Ранее сообщалось, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обсуждают возможность проведения бизнес-форума Россия-США-Германия. Зампредседателя фракции АдГ в бундестаге Маркус Фронмайер предположил, что на форуме могут быть затронуты вопросы по "Северным потокам" и экономическому сотрудничеству.