Москва18 сенВести.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о завершении строительства межпоселкового газопровода к городу Шахунья на севере региона. Об этом Никитин сообщил в ходе телемоста с главой государства, передает "Интерфакс".
Губернатор напомнил, что газификация северных районов Нижегородской области была многолетней проблемой, решение стало возможным с вводом новой сетевой инфраструктуры.
15 лет наши шесть муниципальных округов севера ждали этот газсказал Никитин
Он выразил благодарность специалистам "Газпрома" за найденную технологическую возможность решить эту проблему в кратчайшие сроки.
Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС в районе деревни Обход Уренского района до города Шахуньи протяженностью 30,6 километров позволить подключить к газоснабжению 1,4 тысячи домовладений и квартир котельные, канализационные очистные сооружения, Шахунский молочный завод и физкультурно-оздоровительный комплекс "Атлант".