Глеб Никитин доложил Путину о газопроводе до Шахуньи Нижегородский губернатор отчитался президенту о газификации северных районов

Москва18 сен Вести.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о завершении строительства межпоселкового газопровода к городу Шахунья на севере региона. Об этом Никитин сообщил в ходе телемоста с главой государства, передает "Интерфакс".

Губернатор напомнил, что газификация северных районов Нижегородской области была многолетней проблемой, решение стало возможным с вводом новой сетевой инфраструктуры.

15 лет наши шесть муниципальных округов севера ждали этот газ сказал Никитин

Он выразил благодарность специалистам "Газпрома" за найденную технологическую возможность решить эту проблему в кратчайшие сроки.

Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС в районе деревни Обход Уренского района до города Шахуньи протяженностью 30,6 километров позволить подключить к газоснабжению 1,4 тысячи домовладений и квартир котельные, канализационные очистные сооружения, Шахунский молочный завод и физкультурно-оздоровительный комплекс "Атлант".