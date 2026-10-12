"Голуби - наши соседи": эксперт оценил размер штрафа за кормление птиц в ЯНАО Эксперт Кокотов назвал неадекватным размер штрафа за кормление голубей на Ямале

Москва12 окт Вести.Президент Национальной ассоциации природопользователей, член экспертного Совета Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, кандидат юридических наук Борис Кокотов в интервью ИС "Вести" отреагировал на размер штрафа за кормление голубей, который хотят ввести на Ямале.

До 350 тысяч рублей могут составить штрафы, если на Ямале примут закон о запрете кормления голубей. Это максимальная планка для юридических лиц. Для физлиц - три тысячи и пять тысяч за повторное нарушение.

Неадекватное [наказание], на мой взгляд, совершенно неадекватное. Голуби - это по сути наши соседи. Другой вопрос, что они находятся в среде, где и питаются в основном отбросами, пищевыми отходами и так далее. Так это мы их к этому приучили, поэтому, конечно, это жестоко. Я считаю, что надо просто организовывать эту работу и делать так, чтобы те люди, которые испытывают необходимость в кормлении, делали это организованно и по правилам отметил Кокотов

Он подчеркнул, что прямого запрета кормления птиц нет, однако ответственность наступает за последствия этого действия, за оставшиеся отходы или остатки пищи.