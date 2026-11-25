Москва25 ноя Вести.Между Россией и Китаем могут быть возможны совместные проекты в любой сфере, но самый популярный и понятный жанр, который пользуется успехом — это анимация. Об этом генеральный директор АНО "ИРИ" Алексей Гореславский рассказал ИС "Вести", на полях VI Форума СМИ России и Китая, проходящего в Национальном центре "Россия" в Москве.

Он добавил, что что хороший контент — это живой контент, на который люди реагируют, комментируют, пересылают друг другу.

Совместные возможные проекты между Россией и Китаем могут быть в любой сфере. Но самый популярный и понятный жанр, который пользуется успехом — это анимация. И здесь действительно уже впечатляют и успехи российских мультиков, и возможности для взаимодействия. А самый простой формат для входа — это документальные, блогерские, совместные проекты, где в формате путешествия блогеры едут в другую страну, открывают ее для своих подписчиков, для своих зрителей, пробуют местную еду, играют на местных музыкальных инструментах, слушают музыку, и показывают просто жизнь в стране, будь то Россия или Китай, во всех ее проявлениях. Поэтому, мне кажется, что вот это самые возможные пути для сотрудничества сказал Гореславский

Между тем, журналист Ван Бинь рассказал, в чем ИИ не заменит человека.