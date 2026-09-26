Гореславский: делать проекты совместно с холдингом ВГТРК легко и удобно Гендир Гореславский оценил опыт сотрудничества АНО "ИРИ" с холдингом ВГТРК

Москва26 сен Вести.Сотрудничество с холдингом ВГТРК дает АНО "ИРИ" большую стабильную аудиторию, что является залогом успеха. Об этом генеральный директор АНО "ИРИ" Алексей Гореславский рассказал ИС "Вести".

Он отметил, что аудитория ВГТРК в определенном смысле предсказуема, но в то же время готова к экспериментам.

Делать проекты совместно с холдингом ВГТРК — это легко и удобно. Огромное покрытие охвата — стабильная аудитория, которая достаточно предсказуема в определенных форматах, воспринимает определенные продукты, но вместе с тем готова к некоторым экспериментам. Это, пожалуй, залог успеха сказал Гореславский

Ранее руководитель дирекции телекино телеканала "Россия" Михаил Россолько назвал важным сотрудничество с Институтом развития интернета (ИРИ). По его словам, это помогает ВГТРК воплощать малореализуемые идеи.