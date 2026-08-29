Москва29 авг Вести.Постановление о создании микрорайона Городок писателей "Переделкино" продемонстрировал помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе совместного посещения с заммэра Москвы Натальей Сергуниной нового общественного пространства "Гаражи". Об этом сообщает ТАСС.

Решением мэра Москвы этой территории возвращено ее историческое название Городок писателей "Переделкино". Когда-то он был образован по просьбе Максима Горького и здесь выделялись дачи для писателей. Но потом в 90-е что-то здесь получился кусок какого-то дачного кооператива "ДСК Мичуринец". Сегодня вернулось его историческое название приводятся в сообщении слова Мединского

Как следует из постановления, наименование микрорайон Городок писателей "Переделкино" присвоено безымянному элементу планировочной структуры, расположенному в границе поселка ДСК "Мичуринец" в районе Внуково Новомосковского административного города Москвы и ограниченному улицей Карла Маркса, переулком Дружбы, железнодорожными путями Киевского направления Московской железной дороги и границей Московской области.