Москва-Сити стал первым городским вокзалом с остановкой международных поездов

Городской вокзал Москва-Сити стал международным Москва-Сити стал первым городским вокзалом с остановкой международных поездов

Москва1 окт Вести.Мэр столицы Сергей Собянин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли сегодня на московском городском вокзале Москва-Сити новый северный вестибюль и первую в России платформу международного сообщения Москва – Минск, передает ТАСС.

В ходе церемонии открытия новой станции международных поездов Собянин обратил внимание на то, что Москва-сити – это крупнейший вокзал и крупнейший транспортный узел России.

Мэр столицы отметил, что в Европе таких транспортных узлов практически нет говорится в сообщении

Сегодня, 1 октября, здесь начинают останавливаться поезда сообщением Москва – Минск и, по сути дела, этот городской вокзал превращается еще и в международный, отметил Сергей Собянин.