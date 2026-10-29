В Одессе отклонили введение запрета на использование русскоязычного контента

Горсовет Одессы отказался запрещать русскоязычный контент В Одессе отклонили введение запрета на использование русскоязычного контента

Москва29 окт Вести.Депутаты городского совета Одессы не смогли набрать необходимое число голосов для введения запрета на публичное исполнение и демонстрацию произведений на русском языке. Об этом сообщает местная газета "Страна".

В публикации указывается, что за установление моратория проголосовали 18 из 64 депутатов горсовета. Двое участников заседания воздержались, еще 21 депутат отказался от участия в голосовании. Остальные на сессии отсутствовали.

Ранее ограничения на публичное использование русскоязычного культурного продукта были приняты властями ряда других городов Украины, преимущественно в западных областях.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская признала право врачей не лечить русскоязычных пациентов.