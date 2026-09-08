Горячая линия открыта в Крыму после атаки ВСУ, при которой погибли и ранены люди

Горячая линия для пострадавших открыта в Крыму после атаки ВСУ Горячая линия открыта в Крыму после атаки ВСУ, при которой погибли и ранены люди

Москва8 сен Вести.Горячая линия работает в Крыму после атаки украинских боевиков, в результате которой 2 человека погибли, один пострадал. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки на регион … Для приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики продолжает действовать горячая линия: тел. +7 978 986 50 76 говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего.

В результате террористической агрессии ВСУ в Симферопольском районе погибли два человека, еще один был ранен.