В США одобрили возможную продажу Саудовской Аравии 10 тысяч авиабомб на $5 млрд

Госдеп США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии авиабомб на $5 млрд В США одобрили возможную продажу Саудовской Аравии 10 тысяч авиабомб на $5 млрд

Москва5 сен Вести.Государственный департамент США согласовал потенциальную поставку Саудовской Аравии более 10 тысяч авиационных боеприпасов и комплектов наведения JDAM-ER увеличенной дальности, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительная стоимость сделки оценивается в 5 миллиардов долларов.

Согласно уведомлению, направленному конгрессу, Эр-Рияд запросил 5 004 бомбы массой около 227 килограммов и еще 5 тысяч боеприпасов весом примерно 907 килограммов.

В пакет также могут войти модули высокоточного наведения, взрыватели, лазерные и оптические датчики, запасные части, контейнеры, техническое обслуживание и логистическая поддержка.

Кроме того, Госдеп одобрил отдельную возможную сделку по продаже королевству 60 газотурбинных двигателей AGT-1500 и связанного оборудования примерно на 750 миллионов долларов.

Согласование со стороны Госдепартамента не означает заключения контрактов, окончательные стоимость и объем поставок могут измениться по итогам переговоров.

Ранее Госдеп одобрил возможную продажу Ираку вертолетов на 800 миллионов долларов.