WSJ: Трамп направил в Конгресс ядерное соглашение США с Саудовской Аравией

Трамп передал в Конгресс соглашение о ядерной сделке США с Саудовской Аравией WSJ: Трамп направил в Конгресс ядерное соглашение США с Саудовской Аравией

Москва26 авг Вести.Администрация американского лидера Дональда Трампа направила на рассмотрение Конгресса ядерное соглашение США с Саудовской Аравией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что Трамп не отказался от условия, согласно которому Саудовская Аравия должна нормализовать отношения с Израилем.

Ожидается, что этот шаг вызовет многомесячные интенсивные дебаты среди законодателей о том, как укрепить американскую ядерную промышленность, одновременно сдерживая распространение оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке говорится в материале

Ранее американский лидер заявил, что соглашение между Соединенными Штатами и королевством по мирному атому не будет предусматривать обогащение ядерных материалов.

Между тем президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде рассказал ИС "Вести", что Вашингтон меняет свой подход по предотвращению распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке и идет на уступки Саудовской Аравии из-за риска потерять контроль над странами региона.