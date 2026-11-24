Москва24 ноя Вести.Государственная дума РФ приняла закон, который в числе прочего направлен на обеление экономики. В частности, с 1 февраля 2027 года вводится реестр систематических нарушителей законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) в интернет-торговле​​​.

Вести этот реестр будет Федеральная налоговая служба. Попавшим в эту базу нарушителям будет запрещено с 1 июня 2027 года публиковать в интернете информацию о дистанционной продаже товаров, а также работ и услуг. А их сайты, как следует из сообщения, будут блокировать.

Вместе с этим внедряется институт организаторов массовой торговли. К ним отнесены юридические лица или ИП либо их группы, которые предоставляют в объектах общей площадью не меньше трех тысяч кв. м. торговые точки в аренду, субаренду, доверительное управление, безвозмездное пользование или на ином законном основании не менее чем 10 лицам для продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.

С 1 марта 2027 года организаторы массовой торговли будут обязаны вести мониторинг соблюдения правил применения ККТ лицами, которым они предоставили торговые точки. Допускать на свои площадки лиц, которые обязаны применять ККТ, но у них нет соответствующей зарегистрированной техники, или же они включены в реестр нарушителей, нельзя.

Сведения о счетах, категориях доходов граждан и организаций без признаков реальной предпринимательской деятельности ФНС будет передавать в ЦБ РФ. А регулятор будет передавать Федеральному казначейству, ФНС и Федеральной таможенной службе данные о компаниях и ИП, у которых высокий риск подозрительных операций.

Закон, в котором содержатся и другие нормы, вступит в силу со дня его официального опубликования. Исключения составляют те положения закона, для которых установлены иные сроки.