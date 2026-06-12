Москва12 июнВести.Соединенные Штаты Америки настроены на содействование мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в своем поздравлении по случаю Дня России.
Соединенные Штаты сохраняют приверженность продвижению мирного урегулирования конфликта России и Украиныговорится в тексте поздравления
По словам Рубио, Вашингтон надеется на то, что прочный мир "проложит путь" российскому народу к процветающему будущему, а отношения между РФ и Штатами станут более конструктивными.