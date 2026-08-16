Кандидат в президенты США высказалась о недопустимости эскалации отношений с РФ Кандидат в президенты США: Вашингтону не следует обострять отношения с Россией

Москва16 авг Вести.Независимый кандидат в президенты США Дайэн Сэйр заявила, что администрации американского лидера Дональда Трампа стоит не обострять отношения с Россией на фоне предстоящих промежуточных выборов в Конгресс, а в "духе Анкориджа" идти к развитию торговли и совместных проектов. Свою точку зрения она высказала в беседе с ТАСС.

Политик назвала "прискорбным и разрушительным" факт передачи разведкой США и Пентагоном данных Украине для нанесения ударов по российской территории. Также она отметила, что вооружение Украины и операция против Ирана истощили американские запасы оружия до крайне низких показателей.

К счастью, в ноябре в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы. Американцы устали от войны, и это может отразиться на представлении администрации Трампа о том, разумно ли идти на дальнейшую эскалацию противостояния с Россией сказала она

Сэйр убеждена, что Штаты могут первыми заявить об отказе от применения ядерного оружия. По ее мнению, это могло бы снизить неопределенность и продвинуть ход переговоров.

К сожалению, это не то, что мы слышим от заместителя военного министра по политическим делам Элбриджа Колби, который, похоже, говорит прямо противоположное применительно к использованию тактического ядерного оружия добавила политик, говоря о словах помощника главы Пентагона о том, что у Вашингтона "должна быть самая большая дубинка в мире"

Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев указал, что саммита Россия – США оказалось недостаточно для мирного урегулирования на Украине. При этом, подчеркнул он, переговоры на Аляске позволили возобновить диалог между Москвой и Вашингтоном и сменить ориентацию США исключительно на санкции и сдерживание России.