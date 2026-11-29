В России утвердили первый ГОСТ на доставку медгрузов беспилотниками

ГОСТ на доставку медицинских грузов беспилотниками появился в России В России утвердили первый ГОСТ на доставку медгрузов беспилотниками

Москва29 ноя Вести.ГОСТ, регламентирующий доставку медицинских грузов с помощью беспилотных авиационных систем (БАС), вступает в силу в России 30 ноября 2026 года. Это следует из данных Росстандарта, с которыми ознакомилось ТАСС.

Стандарт предназначен для эксплуатантов БАС, оснащенных специальным оборудованием и устройствами для размещения термоконтейнеров и предназначенных для перевозки медицинских грузов.

С помощью беспилотников предусматривается транспортировка лекарственных препаратов, в том числе иммунобиологических, фармацевтических субстанций, биологических материалов, диагностических средств, реагентов и медицинских изделий.

Новый ГОСТ предписывает поддерживать необходимую температуру оборудования в грузовом отсеке на протяжении всего полета вплоть до выгрузки. Для равномерного распределения температуры холодильное оборудование может заполнять не более чем две трети объема.

Стандарт также предусматривает обязательную дезинфекцию грузовых отсеков, в отдельных случаях – перед каждым полетом. Термоконтейнеры и системы мониторинга должны проходить квалификацию и валидацию в соответствии с принципами надлежащей дистрибьюторской практики Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее генеральный директор Союза авиапроизводителей России Алексей Рогозин в интервью ИС "Вести" заявил, что доставка медицинских грузов беспилотниками будет особенно востребована в Зауралье, Арктике и на Дальнем Востоке