Стандарт, регулирующий дистанционное обучение, вступил в силу в РФ

ГОСТ на услуги по дистанционному обучению появился в РФ Стандарт, регулирующий дистанционное обучение, вступил в силу в РФ

Москва30 ноя Вести.Национальный стандарт "Услуги образования и обучения. Требования к дистанционному обучению" вступает в силу сегодня, 30 ноября. Текст документа опубликован на официальном сайте Росстандарта.

Настоящий стандарт предназначен для использования получателями услуг дистанционного обучения в области высшего и среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых как самим обучающимся, так и заказчикам, приобретающим услуги от имени обучающихся написали в источнике

ГОСТ создан для повышения прозрачности и укрепления доверия к услуге дистанционного обучения.

Онлайн-обучение в режиме реального времени приравнивается документом к очному. Поставщик услуг должен обеспечить учеников материалами, доступными в цифровой среде. При этом поставщик обязан гарантировать, что любые предоставляемые материалы защищены авторским правом и соответствуют применимым нормам.

Цифровая среда должна быть интерактивной, иметь логически выстроенную структуру и удобную навигацию. Ученики должны иметь возможность самостоятельно оценивать и исправлять упущенное.