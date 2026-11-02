Москва2 нояВести.Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявил о задержании группы из десяти человек, которые планировали "насильственно изменить основы конституционного строя в западном регионе". Об этом пишет портал TengriNews.
Они подозреваются в создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы, а также пропаганде терроризма и разжигании религиозной розниговорится в сообщении
Уточняется, что задержанные организовали работу трех подпольных учебных центров для детей и подростков. Деятельность этих организаций пресечена.