Государственный переворот предотвращен в Казахстане Сотрудники КНБ Казахстана предотвратили госпереворот на западе страны

Москва2 ноя Вести.Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявил о задержании группы из десяти человек, которые планировали "насильственно изменить основы конституционного строя в западном регионе". Об этом пишет портал TengriNews.

Они подозреваются в создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы, а также пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни говорится в сообщении

Уточняется, что задержанные организовали работу трех подпольных учебных центров для детей и подростков. Деятельность этих организаций пресечена.