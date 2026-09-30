Готовивший теракт на шоу Тейлор Свифт проиграл суд против Disney из-за сериала Готовивший теракт на шоу Свифт проиграл суд по иску о защите частной жизни

Москва30 сен Вести.Член террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), осужденный за подготовку теракта на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене, проиграл суд против компании Disney по иску о нарушении права на неприкосновенность частной жизни. Информацию об этом распространило агентство "Рейтер".

Речь идет об иске, поданном из-за документального сериала "Тейлор Свифт: Конец эпохи". Претензии мужчины по имени Беран А. связаны с тем, что там был показан дом его родителей.

Осужденный … проиграл судебный процесс против Disney по делу о нарушении права на неприкосновенность частной жизни сказано в материале агентства

Суд в Вене вынес решение, что факт показа дома не должен повлечь высший уровень правовой защиты. Было отмечено, что имя осужденного в сериале названо не было, также мужчина на момент съемок по этому адресу уже не жил, а сам дом оказался в кадре всего на несколько секунд.

Концерты Тейлор Свифт в рамках турне Eras должны были пройти в Вене 8, 9 и 10 августа 2024 года на стадионе Ernst Happel. Однако организаторы отменили выступления после сообщений силовиков о подготовке злоумышленниками теракта.

В мае 2026-го агентство DPA сообщило, в Австрии суд приговорил мужчину, готовившего теракт, к 15 годам лишения свободы. Второй обвиняемый по этому делу получил 12 лет тюремного заключения.