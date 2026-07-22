Москва22 июл Вести.Сооснователь группы Pink Floyd, композитор Роджер Уотерс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону напомнил знаменитую цитату из речи 35–го президента США Джона Фицджералда Кеннеди о заключении мира с русскими, сообщает ИС "Вести".

Уотерс считает, что Джона Кеннеди убили за правду.

У меня мурашки бегут, когда я вспоминаю, что он сказал. Знаете, что он сказал? Мы должны заключить мир с русскими. Они наши братья и сестры. А теперь посмотрите, где мы сейчас. Они отчаянно хотят войны с Россией. Именно ради этого затеяна вся эта чушь с Украиной. И Кеннеди был прав, но его убили. Правда невыгодна тем, кто наживается на войне. Им нужны войны. Им наплевать на права человека простых людей, где бы то ни было. Неважно, американец вы, русский, китаец, индиец, англичанин - не имеет значения. Им все равно. Все, что их заботит, — это прибыль и власть. А нас волнует иное. Мы заботимся друг о друге. Мы все люди, есть только одна раса — человеческая