Сооснователь Pink Floyd Уотерс заявил об абсурде войны с русскими Роджер Уотерс напомнил, какую цену русские заплатили в борьбе с нацизмом

Москва22 июл Вести.Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул масштаб потерь, которые Россия понесла в борьбе с нацизмом, сообщает ИС "Вести".

Он напомнил о горьких страницах истории, когда Россия оплатила победу над мировым нацизмом жизнями миллионов своих сыновей.

Россия? Вы что, с ума сошли? Вы знаете, кто такие русские? Вы ведь знаете, не так ли, что они выиграли Вторую мировую войну до того, как вы в нее вступили? Двадцать миллионов русских погибли, спасая эту планету от нацистов - двадцать миллионов! И мы хотим с ними воевать - это просто абсурд заявил Уотерс

Ранее он выступил с резкой критикой политики правительства Великобритании в отношении Украины и призвал немедленно прекратить оказываемую Киеву поддержку. В своем заявлении музыкант назвал текущее содействие Украине "абсурдным".