"Грач", "Скворец" или "Лазоревка": РЖД предлагает выбрать птичье имя для поездов РЖД предлагает назвать новые электропоезда "Грачом", "Скворцом" или "Лазоревкой"

Москва9 июл Вести.Современным электропоездам ЭП2ДМ/ЭП2Д и ЭП3Д решено присвоить "птичьи" названия, проголосовать за которые можно на сайте РЖД, среди вариантов - "Грач", "Скворец", "Щегол" и "Юрок", сообщает РЖД.

Сейчас на пригородных и межрегиональных маршрутах по всей стране курсируют современные электропоезда ЭП2ДМ/ЭП2Д и ЭП3Д. Ежедневно они перевозят порядка миллиона пассажиров, но своего имени у них пока нет. Пора это исправить! отмечается в сообщении

Опрос по выбору наименований электропоездов продлится до 16 июля включительно.

Поездам ЭП3Д, которые курсируют от Дальнего Востока до Поволжья и Кавказа, предлагается дать название "Зарянка", "Юрок", "Ремез" или "Щегол", а ЭП2ДМ/ЭП2Д предлагается назвать "Скворец", "Королек", "Лазоревка" или "Грач".

Помимо этих названий можно предложить и свой вариант.

В декабре прошлого года между Москвой и Нижним Новгородом запустили новый двухэтажный поезд, он получил название "Буревестник".