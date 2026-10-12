Гражданина Литвы оштрафовали за нацистское приветствие на территории Освенцима Литовца оштрафовали за нацистское приветствие в Освенциме

Москва12 окт Вести.Гражданин Литвы привлечен к ответственности за демонстрацию нацистского приветствия на территории бывшего концлагеря в Освенциме. Данные приводит польское издание Wiadomosci.

Инцидент произошел во время посещения исторического объекта. Литовец сфотографировался на фоне концлагеря, вскинув руку в характерной для нацистов манере. На это обратили внимание сотрудники музея, которые вызвали полицию.

Мужчине было предъявлено обвинение в пропаганде нацизма. Он признал свою вину и не стал спорить с назначенным ему штрафом.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в беседе с ИС "Вести", что, по его мнению, в современном мире нацизм поднимает голову не только на Украине.