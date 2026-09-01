Москва1 сенВести.Полиция Эстонии возбудила дело о проступке за советский плакат с надписью "Смерть фашистской гадине!", который вывесили на стену дома в дерене Вяэна-Йыэсуу. Об этом пишет новостной портал Postimees.
Уточняется, что дело возбуждено по статье, которая касается разжигания розни.
По факту появления в Эстонии на стене дома плаката с надписью "Смерть фашистской гадине!" возбуждено дело о проступкеотмечается в публикации
Владелец здания, на котором был вывешен плакат, свою причастность к делу отрицает. По статье "Разжигание вражды" в Эстонии предусмотрен штраф в размере до трехсот штрафных единиц.
Плакат "Смерть фашистской гадине!" создал советский художник-график Алексей Кокорекин. Работа была подписана к печати 24 июня 1941 года — на третий день Великой Отечественной войны. Плакат стал одним из самых первых откликов советских художников на нападение нацистской Германии.
12 августа сообщалось, что украинца, внешне похожего на Адольфа Гитлера, обвинили в Словакии в хранении экстремистских материалов.