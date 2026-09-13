Москва13 сен Вести.Греция поставила Украине ультиматум из-за атак на свои танкеры в российских портах. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на депутата Верховной рады Руслана Горбенко.

Афины требуют от Киева не атаковать свои танкеры в российских портах в обмен на передачу ракет для систем Patriot, срок службы которых подходит к концу. Но судя по словам депутата, украинские власти отвергли это предложение.

Нам не будут выдвигать условия. Либо вы передаете их, либо утилизируете, разбираете на запчасти, делайте из них кулоны и носите на шее сказал украинский нардеп

При этом Киев постоянно заявляет о сильнейшем дефиците ракет для зенитного комплекса Patriot. Владимир Зеленский недавно признавал, что ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты из-за нехватки перехватчиков для ПВО.