Греф: самым великим днем в моей жизни был уход с госслужбы

Греф рассказал о самом великом дне в своей жизни Греф: самым великим днем в моей жизни был уход с госслужбы

Москва23 окт Вести.Самым счастливым днем в жизни главы Сбербанка Германа Грефа был день его увольнения с госслужбы. Об этом он рассказал на конференции в "СберУниверситете".

Он отметил, что государственная служба не приносила ему никакого удовольствия.

До сих пор самый великий момент в моей жизни – когда президент меня отпустил, и я испытываю огромное чувство благодарности за это сказал Греф

По его словам, люди часто смешивают понятие самореализации с самоутверждением и в итоге проживают "чужую жизнь".

Ранее Греф, выступая на Московском стартап-саммите, заявил, что страх и лень являются двигателями прогресса.