Москва23 октВести.Самым счастливым днем в жизни главы Сбербанка Германа Грефа был день его увольнения с госслужбы. Об этом он рассказал на конференции в "СберУниверситете".
Он отметил, что государственная служба не приносила ему никакого удовольствия.
До сих пор самый великий момент в моей жизни – когда президент меня отпустил, и я испытываю огромное чувство благодарности за этосказал Греф
По его словам, люди часто смешивают понятие самореализации с самоутверждением и в итоге проживают "чужую жизнь".
Ранее Греф, выступая на Московском стартап-саммите, заявил, что страх и лень являются двигателями прогресса.