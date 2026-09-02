Григоренко и Костин рассказали, что их первые зарплаты были 500 и 110 рублей

Григоренко и Костин рассказали о своих первых зарплатах Григоренко и Костин рассказали, что их первые зарплаты были 500 и 110 рублей

Москва2 сен Вести.Вице-премьер Дмитрий Григоренко, председатель правления ВТБ Андрей Костин и губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказали на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), какую зарплату получали на своих первых работах.

По словам Носова, в молодости он трудился помощником сталевара и получал за это около 300 рублей. Однако, признался глава региона, этих денег ему не хватало, чтобы обеспечить семью.

Костин в свою очередь рассказал, что получал 110 рублей. Тогда он работал пресс-атташе в МИД.

Но у меня тоже был ребенок уже, поэтому особо не разгуляешься поделился он

По словам Григоренко, его первая зарплата составляла 500 рублей. Однако где и кем он тогда работал, вице-премьер не раскрыл.