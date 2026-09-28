Григоренко: в моратории на проверки пострадавшего бизнеса возможны исключения Григоренко допустил исключения из моратория на проверки пострадавшего бизнеса

Москва28 сен Вести.Мораторий на проверки предприятий в России, пострадавших от атак, продлится год, предусмотрены исключения для случаев, связанных с обеспечением безопасности граждан. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

По словам Григоренко, решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, восстанавливающих пострадавшие объекты. Он отметил, что в этот период ресурсы компаний должны быть сосредоточены на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур.

При этом предусмотрены исключения для случаев, когда проведение проверок необходимо для обеспечения безопасности граждан. Мораторий на проверки продлится год сказал Григоренко

Внеплановые проверки будут возможны по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительства, а также при поступлении информации о причинении вреда жизни и здоровью граждан или безопасности государства, работе без уведомления о начале предпринимательской деятельности и угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Проверка также может быть назначена, если предприниматель сообщил об устранении ранее выявленных нарушений, и инспектору необходимо подтвердить эту информацию. В настоящее время такую проверку можно провести дистанционно через мобильное приложение, без посещения объекта.

Внеплановые проверки сохранятся и для отдельных видов контроля: промышленной безопасности опасных производственных объектов II класса, безопасности гидротехнических сооружений II класса, транспортной безопасности, сферы образования и энергетического надзора.