Григоренко заявил, что из "Госуслуг" не будут делать TikTok Григоренко: у властей нет планов делать из "Госуслуг" TikTok

Москва2 сен Вести.В России не намерены превращать портал "Госуслуги" в своего рода TikTok, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. О том, что у властей страны нет таких планов он сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Планов делать из "Госуслуг" TikTok у нас, естественно, нет. Это уже что-то, наверное, за гранью сказал Григоренко

При этом он отметил: может быть то, что "на сегодняшний момент за гранью, а послезавтра это будет "норм". Государство, по словам Григоренко, "должно быть вариативным".

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев в августе сообщал, что задача "Госуслуг" заключается в том, чтобы стать большой медиаплатформой. При этом он уточнял, что мессенджер на портале не предусмотрен.