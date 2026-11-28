Гросси парировал упреки Киева про назначение россиянина в МАГАТЭ Гросси назвал назначение россиянина в МАГАТЭ обычным кадровым решением

Москва28 ноя Вести.Назначение россиянина на одну из ключевых должностей в МАГАТЭ - рядовое кадровое решение, из которого не следует делать геополитических выводов. Так генеральный директор агентства Рафаэль Гросси ответил на критику Киева в интервью BBC.

Назначая человека, я не назначаю политику, я не вознаграждаю страну сказал Гросси

Заместитель постпреда РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил 21 ноября, что замглавы Ростехнадзора Алексей Ферапонтов назначен заместителем гендиректора МАГАТЭ по вопросам ядерной энергии. Он должен приступить к работе в штаб-квартире агентства в Вене в начале 2027 года.

По словам Гросси, в международных организациях работают представители разных государств с разным опытом, а международные служащие полностью независимы в соответствии с Уставом ООН. Ранее пост, на который назначили Ферапонтова, занимал другой россиянин, Михаил Чудаков, и общественного возмущения тогда не возникало, отметил глава МАГАТЭ.

Это обычный кадровый вопрос подчеркнул Гросси

В Киеве назначение Ферапонтова ранее назвали "абсурдным".