Москва3 октВести.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается сохранять независимость в случае назначения генеральным секретарем ООН.
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости, отметив, что придерживается аналогичного принципа сейчас, находясь на посту главы МАГАТЭ.
Думаю, именно в этом и состоит суть работы руководителя любой международной организации, как того требует и Устав ООН: сохранять независимость, иметь собственную позицию и помнить о своей миссиисказал Гросси
Глава МИД России Сергей Лавров ранее на пресс-конференции в ООН подчеркнул, что среди кандидатов на пост генерального секретаря организации есть люди, достойные этой должности.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве надеются, что будущий генсек ООН исправит чудовищные ошибки, которые совершил нынешний глава организации Антониу Гутерреш.