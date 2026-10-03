Гросси рассказал, как будет действовать в случае назначения генсеком ООН Гросси намерен действовать независимо на посту главы ООН

Москва3 окт Вести.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается сохранять независимость в случае назначения генеральным секретарем ООН.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости, отметив, что придерживается аналогичного принципа сейчас, находясь на посту главы МАГАТЭ.

Думаю, именно в этом и состоит суть работы руководителя любой международной организации, как того требует и Устав ООН: сохранять независимость, иметь собственную позицию и помнить о своей миссии сказал Гросси

Глава МИД России Сергей Лавров ранее на пресс-конференции в ООН подчеркнул, что среди кандидатов на пост генерального секретаря организации есть люди, достойные этой должности.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве надеются, что будущий генсек ООН исправит чудовищные ошибки, которые совершил нынешний глава организации Антониу Гутерреш.