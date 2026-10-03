Гросси: многие в мире считают, что ООН не справляется с мировыми кризисами

Гросси: в мире считают, что ООН уже не справляется с мировыми кризисами Гросси: многие в мире считают, что ООН не справляется с мировыми кризисами

Москва3 окт Вести.В мире широко распространено мнение о том, что ООН не справляется с нынешними международными кризисами и недостаточно участвует в их урегулировании. На это указал гендиректор МАГАТЭ и кандидат на пост генсека организации Рафаэль Гросси в комментарии РИА Новости.

Широко распространено мнение, что ООН не справляется с этими вызовами, что в решении многочисленных нынешних проблем не хватает участия ООН — ее Секретариата и генерального секретаря отметил Гросси

Он также указал, что нынешний процесс выбора главы организации отличается от предыдущих. Разница видна за счет высокого уровня международной напряженности, войн, а также сомнений в способности ООН эффективно реагировать на происходящее.

По мнению Гросси, опыт возглавляемого им МАГАТЭ показывает: международные организации могут добиваться практических результатов даже при работе со сложными вопросами.

Гросси также заявлял, что в случае назначения генеральным секретарем ООН он собирается сохранять независимость. Он отметил, что аналогичного принципа придерживается и сейчас, находясь на посту главы МАГАТЭ.