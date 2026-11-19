Москва19 ноя Вести.Участники группы "Иванушки International" рассказали РИА Новости, что в их райдер входят авокадо, хлеб, салаты, рыба и вода.

Нам нельзя есть все подряд, поэтому в райдере авокадо, водичка, хлеб, салаты, рыба сказал Кирилл Туриченко

Андрей Григорьев-Аполлонов добавил, что до появления Туриченко в группе среди обязательных пунктов были сыр, колбаса и курица гриль с местного вокзала. Сейчас добавилось авокадо.



"Иванушки International" - музыкальная группа, основанная в 1995 году Игорем Матвиенко.