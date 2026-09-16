Группа мужчин напала на женщину у школы в Москве, пытаясь забрать ее дочь MK.RU: экс-муж с группой мужчин напал на женщину в Москве, пытаясь забрать дочь

Москва16 сен Вести.Бывший муж с группой граждан напал на женщину у школы на Рублевском шоссе в Москве, пытаясь забрать у нее 7-летнюю дочь. Об этом сообщает издание MK.RU.

По информации журналистов, причиной произошедшего стал семейный конфликт. В материале сказано, что мужчина и его жена прожили в браке восемь лет, у них родились двое детей, но супруги развелись весной 2026 года. В публикации говорится, что в августе суд определил место жительства дочери с матерью. Решение суда по поводу 5-летнего сына в материале не уточняется, однако журналисты пишут, что отец уже забрал мальчика у матери и не дает ей видеть ребенка, присылая только видео с малышом.

По данным издания, в день инцидента на Рублевском шоссе дедушка (отец женщины) подвез к школе свою дочь и внучку. Те вышли из машины, однако затем пожилой человек увидел, как "на дочь и внучку набросились несколько мужчин и стал отнимать школьницу у матери".

Среди них предприниматель узнал бывшего зятя … и его отца. Началась драка, дедушка повалил на землю родственниц, пытаясь удержать девочку. Тут же к месту происшествия подбежали прохожие, а также учителя из школы говорится в материале

Издание пишет, что после этого напавшие скрылись, медицинская помощь никому не понадобилась. На место вызвали правоохранителей.

По информации журналистов, ранее между бывшими родственниками уже случались конфликты. Так, в мае группа мужчин напала на отца женщины, когда тот пришел в ресторан по договоренности с бывшем зятем для обсуждения ситуации. Тогда пожилому человеку повредили нос, сказано в материале.

Ранее ИС "Вести" рассказывала историю россиянки, которая поехала в США, чтобы забрать дочь у бывшего мужа. По словам женщины, мужчина тайком увез от нее ребенка.