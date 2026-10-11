Москва11 октВести.За прошедшие сутки в Курской области ликвидированы 188 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 91 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 10 октября до 09.00 мск 11 октября.
Сбито 188 вражеских беспилотников различного типа. 91 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ
В результате вражеских атак в слободе Белой ранен 40-летний мужчина, в селе Пахонок — 23-летний.
Под удары также попал населенные пункты Песчаное, Белое, Малое Солдатское. Повреждены газораспределительный шкаф, дом культуры, многоквартирный дом, гараж, два авто и еще один дом.