Губернатор рассказал, что переезжающий в Ярославль ПСБ уже родной для региона Губернатор Евраев: ПСБ стал уже родным для Ярославля

Москва23 сен Вести.Банк ПСБ стал уже родным для жителей Ярославской области. Губернатор региона Михаил Евраев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за решение о переносе головного офиса ПСБ в Ярославль, а также выразил благодарность председателю банка Петру Фрадкову за реализацию этого проекта.

По словам Евраева, ПСБ способствует открытию новых офисов, особенно в сельской местности, и привлечению налоговых поступлений в регион.

Наши жители уже почувствовали, что ПСБ – это родной банк. Мы это видим и по налогам… сейчас уже более 2,5 миллиарда поступили в бюджет Ярославской области, и по открытию новых офисов, особенно в сельской местности, которые стали появляться, и по поддержке событийных мероприятий, и по большому количеству проектов, которые мы вместе делаем сообщил губернатор

Одним из ярких примеров сотрудничества является проект по обновлению стадиона футбольного клуба "Шинник" в Ярославле.

Как раз яркий пример – это стадион "Шинник", который за моей спиной. Это стадион 1957 года постройки находится в тяжелом состоянии. И скоро на этом месте начнется строительство нового стадиона на 12 тысяч мест благодаря ПСБ. И это станет гордостью всех жителей Ярославской области. И, конечно, для нас важно при этом, чтобы это было двустороннее развитие и польза и региону, и банку заявил Евраев на совещании с Путиным по видеоконференцсвязи со стадиона ФК "Шинник"

На этом же совещании министр экономического развития РФ Максим Решетников доложил Путину о переезде офисов крупных государственных компаний в регионы.