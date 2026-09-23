Москва23 сен Вести.К концу 2030 года планируется физический переезд пяти тысяч сотрудников ПСБ из Москвы в Ярославскую область. Об этом рассказал председатель банка Петр Фрадков.

По его словам, на данный момент утверждена стратегия переезда ПСБ в Ярославскую область и основные критерии функционала, который будет переведен.

От самой налоговой перерегистрации … мы смотрим на развитие социальной, спортивной, туристической инфраструктуры для сотрудников, которые переезжают и для жителей Ярославской области. Первым этапом переезда был перевод дистанционно работающих … По итогам 2025 года дистанционно зарегистрировано в Ярославской области уже 2000 сотрудников, это дало достаточно быстрый эффект налоговый, в первую очередь … Мы работаем над физическим переездом, в этом была идея, и уже этот процесс тоже начался … По концу 2026 года физически переедут из Москвы 230 сотрудников, в 2027 году – еще 300. Таким образом нарастающим итогом мы исходим из того, что к концу 2030 года … мы должны физически перевести пять тысяч человек сказал он

Ранее Петр Фрадков заявил, что система трансграничных платежей стала инструментом "новой войны".