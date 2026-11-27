Охотнадзор Приморья выехал в район, где заметили гулявшего по дороге тигра

Гулявшего по трассе тигра сняли на видео в Приморье Охотнадзор Приморья выехал в район, где заметили гулявшего по дороге тигра

Москва27 ноя Вести.В распоряжении ИС "Вести" оказались кадры из Чугуевского района Приморья, где накануне вечером на трассе между Соколовкой и Булыга-Фадеево заметили гулявшего по дороге тигра.

Очевидцы отмечают, что полосатый хищник был не агрессивен. Сначала он спокойно шел вдоль дороги, затем пересек проезжую часть и скрылся в лесу.

При этом сразу несколько машин, оказавшихся в тот момент в непосредственной близости от тигра, ждали на расстоянии, когда зверь сойдет с трассы.

В Чугуевский округ выехали специалисты Охотнадзора и представители Центра "Амурский тигр". Они осмотрят территорию и оценят обстановку, чтобы определить необходимые меры реагирования.