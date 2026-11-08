Гутерриш осудил теракт в Кракове Генсек ООН Гутерриш выразил соболезнования Польше в связи с терактом в Кракове

Москва8 ноя Вести.Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил теракт в польском городе Краков и выразил соболезнования республике, заявил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Также генсек пожелал скорейшего и полного выздоровления пострадавшим, добавил Дюжаррик.

Генеральный секретарь… резко осуждает этот бессмысленный акт насилия и выражает свои глубочайшие соболезнования семьям погибших, а также народу и правительству Польши сказал он

7 ноября в Кракове мужчина открыл огонь по прохожим из автомобиля. В результате инцидента погибли по меньшей мере шесть человек. В числе пострадавших также есть россиянка. По заявлениям российского посольства, сейчас ее жизни ничего не угрожает.