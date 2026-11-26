HR-эксперт рассказала, можно ли жаловаться мужу на работу и передавать сплетни HR-эксперт Лоикова посоветовала не обсуждать с мужем коллег

Москва26 ноя Вести.HR-эксперт Зулия Лоикова предупредила, что обсуждение с мужем рабочих сплетен и коллег, а также жалобы на работу с упоминанием конкретных имен могут привести к дисциплинарному взысканию. Слова специалиста приводит издание "Абзац".

По словам Лоиковой, работодатель имеет право уволить за раскрытие коммерческой тайны третьим лицам. Эксперт объяснила, что к этому относятся любые сведения, которые компания защищает: финансовые показатели, планы развития, технологии, списки клиентов, условия сделок, внутренние процедуры, а передача такой информации может привести к убыткам.

Опять же, персональные данные коллег и клиентов: размер зарплаты, состояние здоровья, семейное положение, религиозно-политические взгляды, романтические отношения на работе сказала эксперт

По заявлению Лоиковой, муж может случайно раскрыть эти сведения, полученные от жены, в беседе с друзьями или в соцсетях.

Эксперт считает, что если женщина расстроена ситуацией на работе, то говорить с близкими лучше только о своих чувствах, без упоминания конкретных имен и конфиденциальных данных.

Ранее HR-эксперт назвала неожиданную тенденцию в проведении новогодних корпоративов.