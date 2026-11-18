HR-специалист объяснила, информацию о каких увлечениях стоит указывать в резюме Более половины работодателей считают полезным упоминание хобби в резюме

Москва18 ноя Вести.Информация об увлечениях может дополнить профессиональный портрет соискателя и помочь работодателю лучше оценить его личные качества. Об этом RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

Хотя хобби крайне редко становятся решающим фактором при трудоустройстве, однако могут помочь продемонстрировать полезные навыки.

По данным исследования "Работа.ру" и "СберПодбора", 58% работодателей считают, что соискателям стоит указывать свои увлечения отметила Санина

Как пояснила эксперт, командные виды спорта могут свидетельствовать об умении взаимодействовать с людьми, занятия музыкой и рукоделием - о внимательности и усидчивости, а путешествия - об организованности и способности адаптироваться к изменениям.

Она порекомендовала указать одно-два хобби и кратко описать их с учетом специфики вакансии и корпоративных требований компании, куда подается резюме.

Ранее HR-специалист рассказала, чем чревата автоматические фильтры проверки резюме. По данным эксперта, даже соискатель с подходящим опытом может получить отказ из-за формальных требований к формулировкам.