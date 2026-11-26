В Европе усомнились в гарантиях Украине по аналогии с пятой статьей устава НАТО

Идея гарантий Киеву, аналогичных пятой статье НАТО, вызвала недоумение в Европе В Европе усомнились в гарантиях Украине по аналогии с пятой статьей устава НАТО

Москва26 ноя Вести.Предложение предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии пятой статьей устава НАТО вызвало недоумение у европейских дипломатов, пишет Le Monde.

Ранее спецпосланник американского президента Джаред Кушнер отметил, что возможные гарантии безопасности Украины могут быть основаны на пятой статье устава НАТО. Эта статья предусматривает принцип коллективной обороны: нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех.

Предложение вызвало недоумение у европейцев, указавших, что невозможно быть "наполовину членами НАТО" так же, как невозможно быть "наполовину беременной", отмечается в статье.

Что вообще означает "близко к статье 5?". Ты либо в НАТО, либо нет. Середины нет приводит издание слова дипломата одной из стран-членов альянса

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявляд, что любые "креативные" решения и "квазичленство" Украины в НАТО неприемлемы для российской стороны.