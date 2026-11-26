"Иду на поправку": синхронистка Шурочкина впервые вышла на связь после пожара Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина идет на поправку

Москва26 ноя Вести.Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, пострадавшая при пожаре в московской квартире, впервые вышла на связь. В соцсети девушка сообщила, что постепенно идет на поправку.

Спортсменка также показала свою палату, где на стене висит доска с пожеланиями ее друзей.

Потихонечку иду на поправку сказала Мария

Она также отметила, что ест много фруктов и читает книгу.

Об инциденте стало известно 9 ноября. Мария Шурочкина пыталась заправить биокамин, когда произошла вспышка паров биотоплива. В результате синхронистка получила сильные ожоги, ее госпитализировали.