Москва20 ноя Вести.Настоятель храма Петра и Павла в селе Овсорок Жиздринского района Калужской области иерей Алексей Скрипкин, участвовавший в операции "Поток" в Курской области, рассказал о духовной поддержке российских военнослужащих в зоне СВО и встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Подробностями он поделился в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает информационная служба "Вести".

Священник рассказал, что во время подготовки к операции "Поток" бойцы обращались к нему за духовной помощью.

У нас отряд небольшой. Когда разрабатывали подготовку к этой операции, до мельчайших подробностей все продумывали. У нас на ПВД (пункте временной дислокации) сделали небольшой макет трубы, чтобы понимать ее габариты и знать, как в ней будут проходить тележки. Мы решили использовать электросамокаты. Несколько раз до начала операции ездили по трубе. В этой обстановке многие бойцы ко мне подходили, спрашивали: "Вы не батюшка?" Я говорю: "Батюшка, да". Отходили в сторонку, беседовали, кто-то исповедовался, кого-то благословлял рассказал Скрипкин

Скрипкин также рассказал о первой встрече с Патриархом Кириллом во время богослужения в Главном храме Вооруженных сил России.

Сказали: будет литургия, шестого мая надо приехать, будет служба в храме Вооруженных сил, будет служить Патриарх. И для меня это было все: я уже думал, что хоть раз в жизни немного послужу с Патриархом, буду присутствовать на литургии. А потом еще сказали в алтарь зайти. Это была первая встреча с Патриархом. Он меня по-отцовски обнял, прижал к себе, к груди. Это было действительно очень значимо. Наверное, самое значимое. Я от волнения не услышал, какую мне награду вручают, что-то повесили. Я уже только, когда все закончилось, вышел, открыл коробку, прочитал, думаю: "мама родная" поделился Скрипкин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил иерея Алексея Скрипкина орденом благоверного князя Дмитрия Донского I степени.