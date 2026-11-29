Степашин: фронтовые священники крестили на СВО 75 тысяч российских военных Степашин рассказал, сколько военных крестили священники на СВО

Москва29 ноя Вести.Фронтовые священники крестили 75 тысяч российских военных на полях специальной военной операции, рассказал в интервью ИС "Вести" председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

4 тысячи священников выполняют свой ратный долг на поле брани. Погибло 14 человек, двое стали посмертно Героями России, впервые высшие награды получили. 300 человек награждены боевыми орденами и медалями. А за это время, с 22-го года, со спецоперации, 75 тысяч наших ребят покрестились, и никто их не заставлял подчеркнул Степашин

По его словам, первое, что бойцы обустраивают на позициях, – "маленькая банька и маленький храм".

Ранее настоятель храма Петра и Павла в селе Овсорок Жиздринского района Калужской области иерей Алексей Скрипкин, участвовавший в операции "Поток" в Курской области, рассказал о духовной поддержке российских военнослужащих в зоне СВО и встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.