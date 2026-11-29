Москва29 нояВести.Фронтовые священники крестили 75 тысяч российских военных на полях специальной военной операции, рассказал в интервью ИС "Вести" председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.
4 тысячи священников выполняют свой ратный долг на поле брани. Погибло 14 человек, двое стали посмертно Героями России, впервые высшие награды получили. 300 человек награждены боевыми орденами и медалями. А за это время, с 22-го года, со спецоперации, 75 тысяч наших ребят покрестились, и никто их не заставлялподчеркнул Степашин
По его словам, первое, что бойцы обустраивают на позициях, – "маленькая банька и маленький храм".
Ранее настоятель храма Петра и Павла в селе Овсорок Жиздринского района Калужской области иерей Алексей Скрипкин, участвовавший в операции "Поток" в Курской области, рассказал о духовной поддержке российских военнослужащих в зоне СВО и встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.