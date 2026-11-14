Москва14 нояВести.В ЛНР на первые учебно-методические сборы в зоне проведения специальной военной операции приехали более 30 православных и мусульманских священнослужителей. География военного духовенства на сборах в ЛНР была представлена от Санкт-Петербурга до Владивостока, сообщает ИС "Вести".
Я считаю, что сборы удались, по-другому быть не могло, потому что организовывали эти сборы профессионалы, как со стороны министерства обороны, так со стороны и военного духовенстварассказал протоиерей, главный священник СВО Димитрий Василенков
В течение трех дней священнослужители общались с военными и получали реальный полевой опыт. Одна из основных дисциплин, которую изучали военные священники, - тактическая медицина. Теория была закреплена на примерах из боевого опыта инструкторов.
По информации РПЦ от сентября этого года, в зоне специально военной операции ежедневно находится примерно 200 священников.