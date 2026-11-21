Москва21 ноя Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично выразила протест главе киевского режима Владимиру Зеленскому из-за скандала вокруг украинского сайта "Миротворец"(признан экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ). Об этом сообщает издание Il Fatto Quotidiano.

Владимир, это неприемлемо как для Сальвини, так и для всех итальянцев цитирует издание слова Мелони

В публикации говорится, что скандал был спровоцирован разногласиями внутри итальянского правительства, которые премьер была вынуждена улаживать в ходе своего визита на саммит "Коалиции желающих" в Берлине. После ее протеста посольство Украины в Италии поспешило дистанцироваться от сайта, однако извинения Сальвини так и не были принесены.

17 ноября администрация "Миротворца" добавила в списки сайта семерых евродепутатов - Марио Фуроре, Гаэтано Педуллу, Валентину Пальмизано, Каролину Мораче, Джузеппе Анточи, Дарио Тамбуррано, Паскуале Тридико, которые входят в "Движение пяти звезд". Поводом для этого стало закрепление движением в своей новой программе отказа от дальнейших поставок оружия киевскому режиму. 19 ноября вице-премьер страны Маттео Сальвини также обнаружил свое имя в базе сайта.