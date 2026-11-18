Италия требует от Киева объяснить, почему ее евродепутаты попали на "Миротворец" Рим потребовал от Киева объяснений из-за появления евродепутатов на "Миротворце"

Москва18 ноя Вести.Министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни поручил послу республики на Украине потребовать от киевского режима объяснений, почему депутаты Европарламента от итальянского "Движения 5 звезд" появились в базе данных сайта "Миротворец", который признан экстремистским и заблокирован в РФ по решению суда. Об этом МИД Италии сообщил на своем официальном сайте.

17 ноября администрация "Миротворца" добавила в списки сайта семерых евродепутатов - Марио Фуроре, Гаэтано Педуллу, Валентину Пальмизано, Каролину Мораче, Джузеппе Анточи, Дарио Тамбуррано, Паскуале Тридико, которые входят в "Движение 5 звезд". Поводом для этого стало закрепление движением в своей новой программе отказа от дальнейших поставок оружия киевскому режиму.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поручил послу Италии в Киеве Карло Формозе обратиться к украинским властям с просьбой разъяснить ситуацию с включением депутатов Европарламента от партии "Движение пяти звезд" (M5S) в список "антиукраинцев", опубликованный на сайте украинской организации "Миротворец" написал МИД Италии

Ранее евродепутаты от "Движения 5 звезд" призвали главу Европарламента Роберту Метсолу закрыть "Миротворец", так как этот сайт распространяет исключительно недостоверную информацию и разжигает ненависть. Также они выступили в поддержку однопартийца и коллеги Данило Делла Валле, которого "Миротворец" тоже включил в свои списки за позицию по украинскому конфликту.