Москва19 июнВести.Нападающего сборной Испании Борху Иглесиаса не пустили в отель в американском Чаттануга, в котором расположилась команда во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает El Espanol.
По данным издания, футболист вышел на прогулку, оставив аккредитацию в здании. При возвращении охрана не узнала игрока и отказалась пропускать его на территорию.
В результате Иглесиасу пришлось связаться с администратором сборной, после чего его пустили внутрь.
В первом матче чемпионата мира сборная Испании сыграла вничью с Кабо-Верде со счетом 0:0. Иглесиас остался в запасе. Следующий матч испанцы проведут 21 июня против команды Саудовской Аравии.