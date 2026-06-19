Игрока сборной Испании Иглесиаса не пустили в отель в США

Игрока сборной Испании не узнали при входе в отель Игрока сборной Испании Иглесиаса не пустили в отель в США

Москва19 июн Вести.Нападающего сборной Испании Борху Иглесиаса не пустили в отель в американском Чаттануга, в котором расположилась команда во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает El Espanol.

По данным издания, футболист вышел на прогулку, оставив аккредитацию в здании. При возвращении охрана не узнала игрока и отказалась пропускать его на территорию.

В результате Иглесиасу пришлось связаться с администратором сборной, после чего его пустили внутрь.

В первом матче чемпионата мира сборная Испании сыграла вничью с Кабо-Верде со счетом 0:0. Иглесиас остался в запасе. Следующий матч испанцы проведут 21 июня против команды Саудовской Аравии.