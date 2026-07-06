Игрокам сборной Узбекистана подарили премиальные электрокары за голы на ЧМ-2026 Спонсоры отблагодарили Шомуродова и Файзуллаева роскошными автомобилями

Москва6 июл Вести.Бывшие игроки РПЛ Элдор Шомуродов и Аббос Файзуллаев получили китайские электромобили за голы, забитые на дебютном для Узбекистана чемпионате мира по футболу.

Игрокам вручили китайские кроссоверы стоимостью от $66,7 тыс. до $83,4 тыс. в зависимости от комплектации. Как сообщают СМИ Узбекистана, речь идет о премиальных минивэнах фирмы Xpeng модели X9.

Спонсорами подарочных электрокаров стали частные компании, которые таким образом решили отметить заслуги игроков сборной, впервые в своей истории вышедшей в финальную часть ЧМ-2026.